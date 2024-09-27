"Вопиющее пренебрежение": в МИД Румынии резко высказались о дроновых атаках России
В Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на очередное нарушение воздушного пространства страны российским "Шахедом". Агрессивные действия армии РФ в ведомстве назвали вопиющим пренебрежением к международному праву.
Соответствующее заявление было обнародовано 27 сентября на официальной странице МИД Румынии в соцсети X. В частности, там резко осудили российские атаки "Шахедами" против Украины и залет БПЛА в Румынию.
"Мы решительно осуждаем атаки беспилотников России на мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а также неоднократное нарушение воздушного пространства Румынии", – говорится в сообщении.
Министерство также призвало прекратить "подобные провокации".
"Эти агрессивные действия являются вопиющим пренебрежением к международному праву. Подобные провокации должны быть немедленно прекращены", – заявили в румынском МИД.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 сентября войска РФ устроили очередную атаку "Шахедами" по Украине. Из-за приближения дронов-камикадзе к границе Румынии в этой стране были подняты четыре истребителя.
Жителям приграничных районов, в частности города Тульча, было отправлено сообщение об угрозе: люди получили сигнал около двух ночи. Один из БПЛА залетел на территорию этой страны НАТО, румынские военные приступили к поиску обломков.
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