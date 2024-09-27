'Вопиющее пренебрежение': в МИД Румынии резко высказались о дроновых атаках России

В Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на очередное нарушение воздушного пространства страны российским "Шахедом". Агрессивные действия армии РФ в ведомстве назвали вопиющим пренебрежением к международному праву.

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Соответствующее заявление было обнародовано 27 сентября на официальной странице МИД Румынии в соцсети X. В частности, там резко осудили российские атаки "Шахедами" против Украины и залет БПЛА в Румынию.

"Мы решительно осуждаем атаки беспилотников России на мирных жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, а также неоднократное нарушение воздушного пространства Румынии", – говорится в сообщении.

Министерство также призвало прекратить "подобные провокации".

"Эти агрессивные действия являются вопиющим пренебрежением к международному праву. Подобные провокации должны быть немедленно прекращены", – заявили в румынском МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 сентября войска РФ устроили очередную атаку "Шахедами" по Украине. Из-за приближения дронов-камикадзе к границе Румынии в этой стране были подняты четыре истребителя.

Жителям приграничных районов, в частности города Тульча, было отправлено сообщение об угрозе: люди получили сигнал около двух ночи. Один из БПЛА залетел на территорию этой страны НАТО, румынские военные приступили к поиску обломков.