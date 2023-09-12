'Вопрос безопасности': в ВМС ВСУ объяснили, чем важно освобождение 'вышек Бойко'

Возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины имеет большое значение как для всей страны, так и для Одесской области в частности. Теперь наши Силы обороны могут улучшить систему охраны и обороны побережья от атак РФ.

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Об этом "Суспільному" сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что Россия использовала эти газодобывающие платформы для того, чтобы отслеживать надводную обстановку в акватории Черного моря. Теперь же страна-агрессор потеряла такую возможность.

Бойцы ГУР, которые провели спецоперацию по освобождению "вышек Бойко", демонтировали с них оборудование, которое использовал враг.

"Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в нашей акватории. Поэтому значение это имеет большое и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности", – объяснил Плетенчук.

Он добавил, что по состоянию на данный момент ВМС обеспечивают безопасность в Черном море. Однако о полном контроле над этой акваторией можно будет говорить только тогда, когда у нас будет преимущество в воздухе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вернула под контроль так называемые вышки Бойко у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией с 2015 года. Это произошло благодаря уникальной операции подразделений Главного управления разведки.

Были освобождены буровые платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Спецназовцы захватили ценные трофеи, а сама операция имела стратегическое значение для деоккупации Крыма. Подробнее читайте по ссылке.

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