'Вопрос только о том, когда это произойдет': эксперт заверил, что наступление на Запорожье готовят обе стороны

На Запорожском направлении российские захватчики в попытках расширить фронт активно готовят наступательные действия. Однако и украинские защитники на Запорожье также готовят контрнаступление.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его мнению, наступление на Запорожье - вопрос времени.

"Наступление готовится постоянно. Если вы думаете, что мы его не готовим наступление, то ошибаетесь. Мы тоже готовим наступление. Вопрос лишь в том, что когда это наступление состоится", – отметил он.

Как пояснил господин Козий, украинские контрнаступательные действия 2023 года "не были полностью подготовлены", из-за чего "мы потеряли больше, чем выиграли". Именно поэтому украинские военные сейчас ожидают – готовятся к наступательным действиям в полной мере.

Так же готовятся и россияне.

"Они четко себе понимают, что их бьют на Донецком и Луганском направлениях, у них не удается до конца все в Курской области. Поэтому они пробуют расширить фронт - чтобы привлечь все наши резервы. Поэтому они и пробуют организовать очередное наступление, только уже на Запорожье ", – отметил эксперт.

Но организовать прорыв обороны и продвинуться значительно далеко в глубь нашей территории пока россияне не могут. Это даже теоретически невозможно, потому что, во-первых, невозможно сделать это неожиданно, а во-вторых, есть определенный паритет в силах.

"Неожиданности, как кто-то заявляет, не будет. Она просто нереальна на сегодняшний день. Точно так же, как нереалистично нам выдавить их сегодня в ту сторону без серьезной подготовки в вооружении, в технике, в личном составе", – уверен господин Козий.

Он также отметил, что преимущество россиян в количестве военной техники на самом деле не является преимуществом.

"Уровень современного оружия фактически исключает применение массированных танковых атак мотострелковых войск. Фактически сегодня используется исключительно пехота. Пехота как единица. То есть, идут кучей, зависает над ними дрон, они разбегаются в разные стороны. Дрон выбирает одну какую-то цель - попал, не попал. – собрались, пошли дальше. Такая, в принципе, у них тактика", – рассказал господин Козий.

Таким образом, по его словам, украинским защитникам остается лишь отслеживать перемещение значительных группировок оккупантов вдоль линии фронта, чтобы предотвратить неожиданное наступление.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовится воевать в 2025 году большим количеством живой силы. К этому должны готовиться и мы, адаптируя свою тактику ведения боевых действий к постоянным мясным штурмам противника. Задача Украины сейчас – аккумулировать максимум ресурсов для вступления в новую фазу войны.

Подробнее о гипертрофированной обороне – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

А о том, какие последствия будет иметь привлечение Россией к войне против Украины северокорейских солдат – в отдельном материале OBOZ.UA.

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