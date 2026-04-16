'Вопрос в ракетах к Patriot сейчас очень серьезный': Игнат рассказал о вызовах для ПВО

Украина сталкивается с серьезной нехваткой ракет к системам противовоздушной обороны Patriot на фоне роста интенсивности российских атак. Несмотря на высокую эффективность работы украинских военных, ресурсы ПВО остаются ограниченными.

В Воздушных силах отмечают, что вопрос обеспечения ракетами сейчас является критическим. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он сообщил, что украинские военные, которые работают с системами Patriot, демонстрируют высокий уровень подготовки и эффективности. По его словам, специалисты не только успешно перехватывают сложные цели, в частности баллистические ракеты, но и рационально используют имеющиеся ресурсы.

В то же время он подчеркнул, что даже при таких условиях потребность в ракетах к этим системам не уменьшается. Наоборот, учитывая массированные и комбинированные атаки со стороны России, необходимость в дополнительных боеприпасах только растет.

Игнат отметил, что украинская сторона благодарна международным партнерам за переданные системы Patriot, однако подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки. Речь идет не только о новых комплексах, а прежде всего о стабильных поставках ракет к ним.

По его словам, именно наличие достаточного количества ракет является ключевым фактором в способности эффективно отражать атаки, особенно когда противник активно применяет баллистическое вооружение. Сейчас этот вопрос остается одним из самых острых для украинской противовоздушной обороны.

"Вопросы сейчас действительно в ракетах очень серьезные", – подчеркнул Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 16 апреля российская террористическая армия устроила очередную массированную атаку по украинским городам. Враг атаковал мирное население дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате ударов среди мирного населения есть убитые и пострадавшие, разрушено множество объектов.

