'Вопрос в военно-политическом решении': Романенко оценил, может ли РФ начать наступление на Сумщину

Россия может начать наступление на Сумщине, однако это решение будет зависеть от военно-политического руководства, в частности от кремлевского диктатора Владимира Путина, а также от результатов боевых действий на других направлениях. Пока что главной задачей для российских оккупантов является полный захват Донецкой и Луганской областей.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он отметил, что оккупанты сейчас призывают 150 тысяч срочников, а также формируют две армии за Уралом, в которых 14 дивизий и 16 бригад.

"Это по личному составу, но занимаются они и вооружением техники, то есть используют все возможности, сейчас военно-промышленный комплекс российский на пике, по сравнению с началом широкомасштабной войны. Кроме того, они такие мобильные заводы развернули за Уралом, где восстанавливают бронетехнику. Несколько единиц – делают одну, модернизируют и поставляют. Это старое, но там есть пушки, есть пулеметы, есть у них боеприпасы к ним. Это поставляется на фронт при необходимости или на склады. На склады – это говорит о том, что это тоже для формирования соответствующих группировок", – пояснил он.

По опыту Харькова оккупанты проводят разведку боем на разных направлениях, в частности в Липцах (на севере от Харькова) и Волчанске (северо-восточное направление от Харькова). В этих регионах задействованы по 4-5 батальонов, которые в среднем насчитывают 800 военнослужащих, что составляет около 4 тысяч человек, а также бронетехника. Они уже прошли около 10 км по ширине и захватили некоторые населенные пункты.

Однако он считает, что, независимо от этого, Силы обороны смогли бы отразить нападение и дальше продвижение будет ограничено на тактическом уровне.

По словам Романенко, в этом году в РФ планируется призвать 300-400 тысяч военнослужащих, и речь не только о срочной службе, но и о скрытой мобилизации и других формах. Поэтому, по его мнению, вопрос о возможном наступлении в Сумской области будет решаться на уровне военно-политического руководства.

"Поэтому в потенциале такая возможность у них есть. Вопрос в решении военно-политическом, то есть Путина, относительно того, целесообразно ли это в данный момент. И не только с военной стороны, но и с военно-политической, военно-экономической стороны. Они проанализируют действия на Харьковщине, посмотрят и будут принимать решения, потому что пока все же важны для них бои на востоке и на юге. Там главные нужно выполнять путинские задачи, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области в границах. Пока им это не удается. Для этого нужны соответствующие силы", – добавил эксперт.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов признал, что ситуация в Харьковской области "на грани". Украинские войска пытаются переместить свои силы из других частей фронта для усиления обороны в этом направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что Россия собрала на границе с Харьковщиной около 50 тысяч оккупантов, из них в наступлении на север региона участвуют более 30 тыс. Он признал, что захватчиков "очень много", но угрозы нападения на Харьков по состоянию на сегодняшний день нет.

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