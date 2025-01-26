Восьмерых уничтожили и двенадцать ранили: Генштаб показал отличную работу снайперов на Курщине. Видео
Украинские снайперы эффективно прореживают ряды российских войск на Курщине. Во время выполнения очередной боевой задачи на территории этого российского региона одна только снайперская группа 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ликвидировала восьмерых российских военнослужащих.
Также три украинских снайпера надолго вывели из строя минимум 12 захватчиков, нанеся им ранения. Видео боевой работы показали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Восемь уничтожили и двенадцать ранили. Именно таков результат работы одной из снайперских групп во время очередного боевого задания на Курщине. Снайперы "Дряхлый", "Фин" и "Жолудь", выполняя привычную для себя задачу по наблюдению и прикрытию других подразделений, оказались на направлении вражеского штурма российских и корейских подразделений. В результате нескольких дней боев враг был остановлен", – отметили в Генштабе.
В опубликованном на страницах ГШ видео сами снайперы рассказали, как отражали вражескую атаку. Продолжалась она несколько дней. Особенно активно россияне двинулись на украинские позиции в последний день выполнения боевой задачи снайперской группой.
"Нам определили зону ответственности и мы работали там. Должны были не допустить прорыва противника. В один день накрошили немного, в другой день... И "трехсотили", и "двухсотили". А в последний день они полезли еще с ночи. В 5 утра. Я это запомнил, меня удивило. Одна группа, вторая, третья... И слышим же по "радейке", что с других сторон тоже начинается движуха массовая", – вспоминает "Дряхлый".
Его побратим на псевдо "Финн" также рассказывает: каждая волна штурма для российских войск завершалась потерями.
"Сразу прыгнул, взял винтовку. Увидели движение по посадке и начали по ним работать. Сразу, по первому накату, который они делали, было минус два, и один "300", – рассказывает он о последнем дне вражеской атаки.
Украинских воинов в этом штурме удивило то, что оккупанты шли толпой, ничуть не пытаясь обезопасить себя.
"Запомнилось то, что батальонные типы такие говорят: да они здесь как по грибы ходят. Это мне запомнилось... Они думали, что п*дары будут тактически двигаться, пригибаясь... А они такие - в полный рост себе ходили", – говорит "Дряхлый".
На помощь снайперам пришел пулеметчик: пока он вел огонь по посадке, где находились вражеские штурмовики, они прекращали движение – и у снайперов было время, чтобы прицелиться и произвести точный выстрел.
"Я слышал, что по рации говорили, но я как-то в тот момент даже внимания не обращал. Я смотрю, что они так все вместе идут – и думаю: ё-моё, что вы делаете? Куда вы лезете?.. А они идут и идут... Думаю: нет, пора заканчивать... Никаких эмоций, ничего такого. Какой-то холод я в себе почувствовал. И понимание: если мы не сможем – тогда кто? Пришлось отрабатывать наилучшим образом", – поделился воспоминаниями снайпер с псевдо "Жолудь".
Украинские воины отмечают, что среди штурмовиков в те дни видели как россиян, так и северокорейских военных. Последние, по наблюдениям "Дряхлого", российское командование отправляет вперед – как "мясо". Военные из КНДР "прощупывают почву", неся потери, а вслед за ними россияне уже заходят на некоторые позиции.
В то же время "Финн" отмечает: в том, как воюют северокорейские солдаты и российские оккупанты (которые, в отличие от первых, на Курщине, казалось бы, воюют за свою землю) есть существенные отличия.
"Корейцы более слажены между собой, чем россияне. Они более группой как-то, у них там и прикрытие идет, и они как-то либо более подготовлены, либо более настроены. Россияне же, если одного "трехсотишь" или двух – все, в них группа убегает. А те еще пытаются вытащить своих, они больше такие... Если россияне выходят даже не готовые к бою, корейцы уже настроены штурмовать", – говорит "Финн".
Подводя итоги многодневной боевой работы на Курщине, "Дряхлый" говорит: восемь ликвидированных и 12 раненых оккупантов – это минимальные результаты.
"На самом деле "300" мы особо не считали. Очень много мы "трехсотых" сделали. А восемь "200" – это точно подтвержденные, потому что они там легли и мы их наблюдали в течение нескольких дней", – пояснил он.
Вспоминают бойцы снайперской группы и об особо опасных моментах той миссии.
"Был самый последний контакт – это по нас пытались попасть с РПГ, но у них ничего не получилось. "Дряхлый" вовремя среагировал на то, что тип ниоткуда появился, увидел, где мы находимся, начал целиться с РПГ, но "Дряхлый" "на опережение "уложил" его", – рассказал об одном из таких моментов "Финн".
А "Желудь" вспомнил, как его спасло то, что закончились патроны.
"У нас был случай, когда вышла группа людей на нас и у меня закончились патроны. Я как раз начал перезаряжаться, потянулся за следующим коробом, поднимаю голову, смотрю – а у меня уже дыра в рукояти. Не понял, то ли 120-ка, или РПГ было. Но зацепило неплохо. Повезло, что как раз в тот момент у меня перезарядка", – говорит он.
Защитники признаются: на Курщине себя оккупантами не считают, ведь пришли туда не для захвата чужого, а для защиты своего.
"На их территории, на нашей территории – мне все равно, где их уничтожать. Я очень горжусь, что я десантник, что меня сюда приняли, что я выбрал это. Снайпер – это очень ответственная роль, потому что ты не только свою линию наблюдения держишь, но и помогаешь парням, чтобы до них они не смогли дойти. А так я очень хочу, чтобы они не пришли к нам домой, поэтому будем делать это как у них дома, так и у нас дома. Будем их выбивать как можно сильнее", – говорит "Финн".
"Я делаю это, чтобы обеспечить покой моей семьи. А на Курщине, или в Донецкой области... Где угодно. Чтобы п*дары не лезли к нам. И все, я делаю все только для этого", – добавляет "Дряхлый".
Напомним, накануне, 25 января, на линии фронта украинские воины отминусовали 1720 оккупантов за сутки. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 4 боевых бронированных машины, 14 артиллерийских систем, 40 БпЛА оперативно-тактического уровня и 53 автомобиля российских захватчиков.
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