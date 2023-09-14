Восстановить дороже, чем построить заново: в ВМС отметили важный нюанс с повреждением кораблей РФ в Крыму

После повреждения большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на Дону" во временно оккупированном Крыму, россияне заявили, что собираются восстановить плавсредства. Однако существенные повреждения лишь подтверждают, что заявления оккупантов являются очередной пропагандой.

Теоретически восстановить большой десантный корабль можно, но стоимость ремонта превысит строительство нового корабля. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, БДК "Минск" очень старый корабль, который и до повреждения находился не в лучшем состоянии. Поэтому он уверен, что оккупантам нет смысла ремонтировать поврежденное судно.

"Риторика о восстановлении этих единиц ничего кроме улыбки не вызывает у специалистов. БДК – это очень старый корабль. Получив повреждения, нет смысла его ремонтировать. Этот ремонт будет стоит дороже, чем построить такой корабль заново. Учитывая, в каком состоянии уже находился тот БДК", – сказал Плетенчук.

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Также спикер ВМС ВСУ добавил, что риторика оккупантов о якобы возможности восстановления корабля является пропагандой. Плетенчук отметил, что ремонт обойдется врагу намного дороже, чем строительство нового десантного корабля.

"Конечно, можно восстановить что угодно. Они, например, восстановили свою лунную программу, но результат все видели. Это с той же сам ой категории. Мы считаем, что восстановление не имеет смысла, потому что его стоимость будет приблизительно такой, как построить новый корабль. Поэтому вся эта риторика это всего лишь пропаганда", – объяснил Плетенчук.

Напомним, 13 сентября в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Были зафиксирвоаны прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на Севастополь, которая произошла ночью 13 сентября, повреждены 2 корабля Черноморского флота России. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на Дону", которая является носителем ракет "Калибр".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Российские оккупанты пожаловались на очередную атаку беспилотников и сообщили о работе своей ПВО.

Позже стало известно, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провела уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долл. США.

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