'Восстановление окажется невозможным': в 'Атэш' заявили, что Россия получит ответ в случае ударов по Киеву

Партизанское движение "Атеш" заявило о готовности Украины нанести удары по военным объектам страны-агрессора в ответ на возможные попытки сделать Киев "непригодным для жизни". Ведь украинская сторона владеет исчерпывающей информацией об инфраструктуре российской армии в столице РФ и области.

Партизаны ведут систематическую разведку как открытых, так и скрытых военных объектов российского режима. Об этом сообщили в движении "Атеш".

Все собранные данные оперативно передаются Силам обороны Украины. Представители движения отметили, что речь идет исключительно о военных целях, а не о гражданской инфраструктуре.

Украина не намерена действовать методами страны-агрессора и атаковать мирное население. Именно в этом заключается принципиальное отличие между Украиной и Россией.

"В случае новых массированных ударов по Киеву ответ будет жестким, а последствия для военной инфраструктуры РФ могут оказаться необратимыми", – заявил партизанское движение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что агенты партизанского движения "Атеш" разведали важный железнодорожный узел в Волгоградской области (РФ), который поставляет топливо для российской оккупационной армии. На объекте не зафиксировано усиленной охраны, поскольку вероятно враг считает, что он находится вне зоны риска.

