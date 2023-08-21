'Вот в чем суть': пленный оккупант рассказал, чем его поразил окоп ВСУ, и пожаловался на обеспечение войск РФ. Видео

Пленный оккупант Павел Гугуев, который ранее дал интервью журналистам в Украине, после обмена рассказал, что в РФ на него оказывают давление, принуждая опровергнуть сказанное. Завербованный российский заключенный был поражен техническим превосходством украинской армии и пожаловался на тяжелые потери страны-агрессора.

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Видео с рассказом Гугуева обнародовал Telegram-канал "Ищи своих". "Такие вопросы: скажи, что тебя заставили сказать о потерях, как вас на позиции размотали, я говорю, меня никто не заставлял, я это сказал специально, чтобы услышали наверху, чтобы отношения к зекам изменили, да и не только зеков, вообще в целом. Что это такое – ты заведомо знаешь, что людей вталкиваешь туда, где их просто не будет", – сказал бывший пленный (ролик размещен внизу новости).

Россиянин рассказал, что был осужден на 11,5 лет, из которых отсидел 10. Оккупанты завербовали его на войну, пообещав, что он будет находиться в тылу и подавать патроны или выполнять задания "на свое усмотрение".

"А приехал – сам оглох там на***. Я получил по сути травму психологическую, то что я там столько трупов навидался. Что такое 15 человек – это час украинского миномета. Вам помогает 55 стран, у вас все эти беспилотники. Когда меня взяли в плен, притащили в окоп, я о**ел на***. Три генератора, этих беспилотников вот такая стопка, там штук восемь – резерв на случай, если кто-то собьет. Генератор для зарядки беспилотников отдельный, для чая и для телефонов с рациями. Вот это "вип", – рассказал удивленный Гугуев.

По его словам, войскам РФ далеко до таких технических возможностей.

"А у нас генератор, если тебе надо зарядиться, – беги, как потный Микки Маус, в другую посадку заряжать. Еще не факт, что ты вернешься. Километр по полю – тебя снайпер будет взлохмачивать. Вернешься ты с этой рацией или нет. Вот в чем вся суть", – пожаловался россиянин.

Он добавил, что зеки после новостей о потерях среди завербованных заключенных больше не хотят ехать воевать против Украины:

"80% зеков после всех этих просмотров в интернете все баулы свои выкинули и дальше легли на шконки спать, никто ехать не хочет. Я как только зашел в "ВК", у меня как начало звенеть, со всех зон там, "привет" (с кем когда-то сидел), "что там". Я говорю, я все в YouTube сказал. Они говорят, что, в натуре это так? Я говорю, да, это так. В сутки у нас по 200 трупов", – сказал Гугуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты, попавшие в плен на Запорожском направлении, рассказали о больших потерях России на этом участке фронта, а также пожаловались на плохое обеспечение и качество связи. Захватчики также признались, что их накрывает огнем собственная артиллерия.

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