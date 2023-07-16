Воздушная тревога звучала на севере и востоке: в Харькове есть прилеты

В ряде украинских регионов вечером в воскресенье, 16 июля, прозвучала воздушная тревога. По состоянию на 19:00 она была оглашена в северо-восточной части страны. Перед этим в Харькове прогремели взрывы – враг атаковал город ракетами (предварительно, с баллистической траекторией).

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"Покраснели" Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская, Киевская области и город Киев. Однако тревога не была долгой и продлилась в среднем около 10 минут.

Официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины предупреждал, что была угроза применения оккупантами баллистического вооружения.

По состоянию на 19:15 угроза сохранялась только для Харьковской, Донецкой областей. Отметим, что Луганщина считается регионом, где существует постоянная опасность ударов. На карте красным цветом также постоянно отображается Крым.

Взрывы в Харькове произошли около 18:50 – еще до того, как включилась сирена. За несколько минут до этого в городе как раз был отбой предыдущей тревоги.

В сети писали, что ракеты, скорее всего, враг запустил из Белгородской области (РФ).

Власти Харьковщины подтвердили, что в областном центре были прилеты. Город оказался под ударом российских войск уже второй раз за сутки.

Мэр Харькова Игорь Терехов писал, что попадания были в Основянском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 июля ВС РФ войска атаковали Харьков четырьмя ракетами ЗРК С-300. Две из них взорвались в воздухе, еще две попали в стадион и дорогу в одном из районов облцентра, никто не пострадал.

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