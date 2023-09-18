Воздушная тревога на юго-востоке Украины: есть угроза ударных БПЛА
Вечером в понедельник, 18 сентября, в восточных и части центральных областей была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В настоящее время есть угроза для Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.
Под вражеским огнем оказалась Харьковщина. Первые взрывы в областном центре были слышны около 23:00.
В 23:49 ВС ВСУ объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. В то же время на Запорожье сообщили об угрозе ударных БПЛА.
Позже угроза ударных дронов распространилась на Херсонщину и Днепропетровщину.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики нанесли удары по Торецку и Авдеевке Донецкой области 18 сентября. Это привело к разрушениям частных домов, повреждению автомобиля, из-за действий россиян также погибли мирные жители.
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