Воздушная тревога на востоке Украины: есть угроза баллистики и ударных БПЛА

Вечером в пятницу, 22 сентября, в восточных областях Украины – Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской – была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения российскими войсками баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Также на Запорожье, Донетчине и Днепропетровщине есть угроза ударных БПЛА.

Позже угроза БПЛА распространилась и на Харьковщину. В 22:20 там объявили отбой тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 сентября российские войска снова обстреляли Херсон. Вражеские снаряды в очередной раз попали в жилые дома – в одном погиб молодой мужчина. Еще один человек получил ранения.

Вечером в пятницу враг нанес ракетный удар по Кременчугу на Полтавщине. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, еще 15 получили ранения, среди них один ребенок.

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