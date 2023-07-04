Воздушная тревога на востоке Украины: есть угроза применения баллистического вооружения

Вечером во вторник, 4 июля, в восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза обстрела со стороны РФ с использованием баллистических ракет.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу объявили на Харьковщине, затем она распространилась на Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Направляйтесь в укрытия", – говорится в сообщении.

В Запорожской области также есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля российские оккупанты обстреляли город Первомайский Харьковской области. Количество пострадавших возросло до 31 человека, среди них десять – это дети, включая годовалого, 10-месячного и 3-месячного младенцев.

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