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Воздушная тревога на юге Украины: есть угроза применения "Шахедов"

София Закревская
War
1 минута
2,3 т.
Воздушная тревога на юге Украины: есть угроза применения 'Шахедов'

Вечером в пятницу, 14 июля, российские оккупационные войска запустили в сторону Украины дроны-камикадзе Shahed. Из-за этого была объявлена воздушная тревога на юге страны.

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Беспилотники двигаются в сторону севера Украины.

"Внимание! Херсонская, Николаевская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!" – сказано в сообщении.

Ударные дроны оккупантов с Черного моря двигаются в северном направлении.

"В случае объявления тревоги в вашей области – направляйтесь в укрытия", – призвали военные.

Воздушная тревога на юге Украины: есть угроза применения "Шахедов"

Как сообщал OBOZREVATEL, ухудшение погодных условий помогает российским оккупантам совершать воздушные атаки по Украине. Высокая облачность мешает бойцам украинских Воздушных сил прицелиться по вражеским объектам.

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