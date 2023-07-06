Воздушная тревога на юге и в центре Украины: есть угроза применения ударных БПЛА

Оккупационные войска России вечром 6 июля снова запустили по украинским городам ударные дроны-камикадзе. Воздушную тревогу объявили на юге, востоке и в центре Украины.

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Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что был зафиксирован пуск БпЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска в направлении Азовского моря.

В 22:15 в ВС сообщили о первых пусках беспилотников российскими оккупантами. После этого было еще две волны пусков – в 22:51 и в 23:00.

Тревогу объявили в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Николаевской областях.

Около 00:07 опасность также объявили для Черкасской и Одесской областей.

Мониторинговые каналы писали, что в областях работает ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июля оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова: "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора пять человек погибли, еще 40 пострадали, среди них есть ребенок.

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