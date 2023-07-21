Воздушная тревога на юге Украины: пуск ракет в направлении Одесщины

В южных областях Украины вечером в пятницу, 21 июля, объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ сообщили о возможны пусках ракет с Черного моря.

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Сигнал объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской областях. Украинцев призвали срочно спускаться в укрытия.

"Внимание! Юг – ракетная опасность! В случае тревоги направляйтесь в укрытия!" – говорится в сообщении.

В 23:50 тревогу на юге отменили. Мониторинговые каналы писали, что оккупанты запускали фальш-цели.

Напомним, что российские оккупационные войска ночью 21 июля – четвертые сутки подряд – атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрами" они ударили по агропредприятию в регионе – там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 20 июля Россия тоже ударила ракетами по Одесщине – в центре Одессы было разрушено админздание и повреждены многие дома рядом. Также известно о прилете в области. Из-за действий оккупантов погиб охранник гражданского здания, несколько человек травмировались.

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