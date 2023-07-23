Воздушная тревога на юге Украины: есть угроза пусков крылатых ракет

В ночь на воскресенье, 23 июля, в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Перед этим была зафиксирована активность вражеской стратегической авиации Ту-22м3. В настоящее время есть угрозы пусков крылатых ракет с этих самолетов.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Бомбардировщики Ту-22м3 взлетели с российского аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Мониторинговые каналы писали, что борты стратегической авиации двигались в направлении пусковых рубежей над Черным морем.

Отметим, что самолеты Ту-22м3 могут быть носителями ракет Х-22, которые Россия часто использует для атак на Украину. Это сверхзвуковые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности, которыми оккупанты бьют по гражданским объектам, в частности, по ТРЦ в Кременчуге и по многоэтажке в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 22 июля государство-террорист Россия в очередной раз атаковало территорию Украины дронами-камикадзе Shahed-136. БПЛА были направлены в центральные регионы нашего страны. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных беспилотников были уничтожены.

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