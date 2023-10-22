Воздушная тревога на юго-востоке Украины: есть угроза баллистических ракет и ударных БПЛА

В ночь на воскресенье, 22 октября, в восточных и части южных областей Украины объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Угроза применения баллистического вооружения для восточных, юго-восточных областей", – отметили военные.

Позже тревогу также объявили в Сумской и Кировоградской областях.

"Угроза применения ударных БПЛА в Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской областях", – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 октября российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Харьковщине. Есть попадание в терминал "Новой почты", 6 человек погибли, еще 14 пострадали.

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