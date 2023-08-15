Воздушная тревога на юго-востоке Украины: враг запустил 'Шахеды'

Вечером во вторник, 15 августа, на юго-востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Пуски БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска", – отметили там.

Также мониторинговые каналы сообщали об угрозе С-300. В Краматорске Донецкой области прогремели взрывы, город был под обстрелом вражеских ЗРК.

В 23:41 в обеих областях был отбой угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краматорске Донецкой области в ночь на 15 августа прогремели взрывы, из-за обстрела РФ возник сильный пожар на складах с продуктами. От очередного удара оккупантов погибли два человека.

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