В Краматорске раздались взрывы: что известно

В Краматорске Донецкой области в ночь на 15 августа прогремели взрывы. На опубликованных в сети кадрах видно, что на месте взрывов начался сильный пожар.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Краматорск | Славянск |NEWS". Их было слышно около 23:22 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным авторов канала, в результате российской атаки есть погибшие.

"Пожар очень большой. Дым виден даже на Даманском (район Краматорска. – Ред.) Дорога на Станкострой (район города. – Ред.) перекрыта", – говорится в сообщении.

Также на ресурсе сообщили, что вероятно город был под обстрелом С-300.

В Воздушных силах ВСУ в это время предупреждали об угрозе ракетного обстрела врагом Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня РФ атаковала Краматорск на Донетчине. Прилет пришелся по зданию общественного питания. Погибло 12 человек, пострадало более 60.

СБУ задержала корректировщика российского ракетного удара по кафе в Краматорске 27 июня. Агента спецслужб РФ, местного жителя, задержали по горячим следам сотрудники контрразведки Службы.