На востоке Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В Украине вечером в понедельник, 31 июля, прозвучала воздушная тревога. Угроза атаки с воздуха была объявлена в восточной половине страны.

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Речь идет о Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Отметим: Луганщина и Крым на карте тревоги постоянно отмечены красным.

Сирены включились в 17:50. Официальный Telegram-канал Воздушный сил ВС Украины объяснил, что была зафиксирована опасность применения российскими оккупационными войсками баллистических ракет.

Военные попросили украинцев не игнорировать тревогу и спуститься в укрытия.

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