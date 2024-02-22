Воздушная тревога в половине областей Украины: РФ запустила БпЛА и ракеты

Оккупационные войска России вечером в четверг, 22 февраля, запустили ударные БПЛА по украинским городам. В южных и восточных областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы – по "Шахедам" врага работали силы ПВО.

Об этом сообщили на официальном канале Воздушных сил ВСУ в Telegram. Там отметили, что несколько групп БПЛА оккупантов из акватории Черного моря двигались на Одесскую область. Также в акватории Черного моря находится три самолета Ту-22м3 – в 22:50 оккупанты совершили пуски ракет Х-22.

Кроме того, российские беспилотники из оккупированной части Запорожской области двигались в сторону Днепропетровщины.

Позже "Шахеды" были зафиксированы в Полтавской области, они двигались в северном направлении.

Около 22:10 в Одессе и области были слышны взрывы. Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что работают силы ПВО. В ВС ВСУ заявили о группе БПЛА над Одессой.

Около 22:50 Воздушными силами были зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей. Жителей Одессы и Измаила призвали находиться в укрытиях.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля российский агрессор нанес атаки по селу Константинопольское Кураховской общины на Донетчине. Один человек погиб.

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