Воздушная тревога в ряде областей Украины: где есть угроза баллистики

Вечером во вторник, 5 сентября, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – отметили там.

Сейчас угроза актуальна для Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей.

Позже тревогу объявили и в Запорожской области, там была зафиксирована активность тактической авиации противника. "Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области", – сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области. Днем 5 сентября захватчики накрыли огнем населенный пункт Ивановка Дарьевской громады, есть раненые.

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