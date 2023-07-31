Воздушная тревога во всех областях Украины: с чем связана
В ночь на понедельник, 31 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Военные призвали украинцев спускаться в укрытия. О этом сообщили в Telegram-канале ВС ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность – вся Украина!" – говорится в сообщении.
Канал Monitor написал о взлете МиГ-31К – носителе сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
По состоянию на 1:00 в западных и центральных областях сигнал воздушной тревоги отменили. По данным канала "Николаевский Ванек", она связана с угрозой применения российскими оккупантами баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 31 июля российские войска ударили по Харькову. Предварительно, враг применил баллистические ракеты.
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