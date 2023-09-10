Воздушные силы объявили об активности вражеской тактической авиации и ударных БПЛА

Вечером в воскресенье, 10 сентября, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупредили об активности тактической авиации оккупационных войск России.

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Кроме того, на Сумщине зафиксировали вражеские ударные дроны. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 21:00 тревога была объявлена в четырех областях – Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской.

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На востоке была угроза применения оккупантами авиационного вооружения для прифронтовых районов.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", – отметили в ПС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на воскресенье, 10 сентября, российские оккупационные войска устроили новую атаку на Украину с применением ударных дронов Shahed. Они заходили на нашу территорию с севера, в ряде областей была объявлена тревога, после чего по вражеским целям работала ПВО.

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