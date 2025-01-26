Воздушные силы показали мощную работу мобильных групп по вражеским 'Шахедам': видео

Россия практически каждую ночь продолжает запускать по украинским городам и селам дроны-камикадзе типа "Шахед". Немалую часть из них уничтожают воины из мобильных огневых групп.

Видео дня

В ночь на 25 января они также пополнили общий счет ликвидированных вражеских беспилотников. Как это было, показали в Воздушном командовании "Восток".

"На видео – боевая работа мобильных огневых групп воздушного командования "Восток" в ночь на 25 января 2025 года", – говорится в подписи к опубликованным кадрам.

На видео зафиксировано, как воины мобильной огневой группы ведут огонь по вражеской цели трассерными патронами. В конце концов, подбить вражеский дрон им удается, тот падает в поле.

Далее защитники продемонстрировали воронку, которую оставил "Шахед" на месте падения, и разлетевшиеся на значительное расстояние вокруг его обломки.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину 72 дронами. Силы ПВО во время вражеской атаки уничтожили полсотни целей, еще девять БПЛА были локационно потеряны.

Ночная атака не минула без последствий. Так, в Киевской области ранения получил 5-летний ребенок. На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены дома, также страдал от российских ударов Харьков.

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