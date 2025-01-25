На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены дома: появились фото

В ночь на 25 января российская террористическая армия атаковала Полтавскую область ударными дронами-камикадзе. В результате падения БПЛА повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Лубенском районе.

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На территории районе пострадали 5 частных домов и забор. Об этом сообщили в Полтавской областной военной администрации.

По информации ОВА, российские дроны-камикадзе "Герань-2" упали на открытую территорию. К счастью, никто из мирных жителей в результате атаки не пострадал.

На месте происшествия работали специалисты-идентификаторы ГСЧС. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Российские дроны атаковали Полтавщину с юго-восточного направления. Часть вражеских БПЛА прошла через всю территорию региона в направлении Киевской и Черкасской области.

Опасность, связанная с дроновой атакой, продлжалась в Полтавской области более 5 часов подряд – с 21:33 до 02:49 ночи.

Напомним, в ночь на 25 января российские войска попытались атаковать ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Черкасщины. В результате атаки в Черкассах повреждена многоэтажка и несколько частных домов.

Ранее сообщалось, что 25 января оккупанты обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии: огонь оккупанты открыли в первую половину дня субботы, когда многие жители города находились дома. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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