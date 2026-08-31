"Воздушный пункт управления": в России планируют управлять дронами с борта истребителя Су-57Д

Россия заявила о планах использовать двухместный истребитель Су-57Д в качестве воздушного пункта управления беспилотными системами. Вторую кабину самолета планируют использовать для управления дроном С-70 "Охотник", а также роевыми и групповыми системами.

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Об этом сообщает российская госкорпорация "Ростех", Объединенная авиастроительная корпорация РФ. Информацию обнародовало издание "Оборонка".

Су-57Д в качестве воздушного пункта управления

Российский Су-57Д представляет собой двухместную модификацию истребителя Су-57, прототип которого в настоящее время проходит летные испытания. По утверждению российской стороны, первый полёт прототип совершил в мае 2026 года.

Самолёт рассматривается не только как учебная платформа. Одним из направлений его применения должно стать испытание технологий, которые Россия связывает с авиационными системами шестого поколения.

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Концепция предусматривает распределение задач между двумя членами экипажа. Пилот в передней кабине должен сосредоточиться на выполнении основной боевой задачи, тогда как второй член экипажа потенциально может управлять беспилотными аппаратами.

По словам директора ОКБ Сухого Михаила Стрильца, такая схема может быть полезна для взаимодействия с беспилотником С-70 "Охотник". Также заявлена возможность управления группами и роями беспилотников.

Отдельно российская Объединённая авиастроительная корпорация заявила о намерении использовать Су-57Д для испытания технологий так называемого боевого искусственного интеллекта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Московской области потерпел катастрофу российский истребитель Су-57. Инцидент произошёл в Одинцовском районе.

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