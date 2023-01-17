Возле Бахмута погиб медик-добровольец из Канады, имевший украинское происхождение. Фото

28-летний медик-волонтер Григорий Цехмистренко стал третьим канадцем, погибшим в войне, которую развязала страна-террористка Россия против Украины. Григорий, известный друзьям как Грег, погиб в ночь с 14 на 15 января в Бахмуте.

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Об этом сообщила канадская ведущая телерадиовещательная компания CBC. Отмечается, что Григорий Цехмистренко был родом из Украины, но имел канадское гражданство.

Он много лет жил с родителями в городе Кинистино, провинция Саскачеван, а затем переехал в поселок Порт-Элис в провинции Британская Колумбия, на острове Ванкувер.

"Он хотел после войны строить дом на воде", – рассказывал отец Григория CBC News.

Однако, не суждено было.

Парень приехал в Украину в январе 2022 года, когда в новостях начали появляться намеки на войну. А после полномасштабного вторжения России он стал добровольцем-медиком.

"Это его страна, и поэтому он с самого начала знал – что бы то ни стало, он пойдет воевать за Украину", – рассказала подруга парня Луза Тшибангу.

Друзья Григория вспоминают, что он был полон жизни, любил путешествовать и знакомиться с новыми культурами.

"Его мужество под огнем, стойкость к стрессам, чувство юмора и человечность - это то, что встречается не так часто", – написал американский журналист Николас Лейдлоу, ранее бравший интервью у Цехмистренко.

Сестра Григория Алиса Супрунова подтвердила изданию, что брат был убит группой Вагнера в битве за Бахмут. О смерти брата она узнала из появившихся на его странице в Instagram сообщений и дальнейших подробностей от его собратьев.

В ответ на просьбу подтвердить смерть Цехмистренко Министерство по глобальным вопросам Канады заявило, что не может предоставить никакой информации "из соображений безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле во время боев с российскими оккупантами в Украине погиб еще один гражданин Канады.

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