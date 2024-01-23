'Возле ДОТа лежат 60 человек': оккупант жалуется жене, что в армии РФ не забирают погибших с поля боя. Перехват

Российские оккупанты не забирают своих погибших товарищей с поля боя – тела военных страны-агрессора долго лежат под открытым небом. Все это время ликвидированные солдаты считаются пропавшими без вести, некоторые из них остаются в таком статусе навсегда.

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Об этом стало известно из телефонного разговора российского захватчика с женой, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. Оккупант рассказал ей о реалиях российском армии.

"Возле ДОТа (долговременной оборонительной точки – Ред.) лежат 60 человек – до сих пор не вытянут. Да их и х*й вытянут. Разведка ползала – датчики стоят на движение, срабатывают, пищат нах*й. Так что – без вести пропавшие, короче, 60 человек", – сказал он.

Оккупант рассказал, что украинский пулеметчик "положил" полторы роты россиян, которых отправили штурмовать соседний ДОТ, который уже контролируют ВСУ. Позже вместо этих ликвидированных оккупантов на передовую бросили зэков и выживших штурмовиков – им разрешили распивать алкоголь.

Эти пьяные оккупанты не только совершают военные преступления, убивая и насилуя мирных украинцев, но и избивают своих товарищей по службе, а также занимаются мародерством.

Также захватчик пожаловался, что у них в штабе есть несколько человек, которые за деньги сдают ВСУ все данные армии РФ, в частности сообщают, когда будут происходить российские штурмы. Оккупанты до сих пор не могут вычислить, кто за этим стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, жена российского захватчика пожаловалась на пьянство личного состава армии страны-агрессора. По ее словам, российские военные на фронте "пьют как с*ки".

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