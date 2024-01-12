'Вы как телята': жена оккупанта обвиняет мужа в пьянке на 'освобожденной' территории. Перехват

Жена российского захватчика пожаловалась на пьянство личного состава армии страны-агрессора. По ее словам, российские военные на фронте "пьют как с*ки".

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Об этом стало известно из телефонного жены оккупанта, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины. "Вы как телята, бл*дь, один пьет, значит и все пьют", – негодовала она.

Кроме этого, россиянка призывала своего мужа ничего не есть в украинских селах, которые они "освободили", потому что вся еда там, по ее словам, отравленная.

Гражданку РФ также не устраивает то, что ее муж-оккупант приезжает домой в отпуск всего на две недели, а не на обещанные 45 дней. По ее мнению, россияне должны воевать против Украины, но делать это по очереди, чтобы пока одни убивают украинцев, другие могли отдыхать и проводить время со своими семьями.

Также из этого перехваченного разговора стало известно, что штурмовые группы россиян несут большие потери, многие захватчики не возвращаются живыми после попыток атаковать позиции ВСУ. Российское командование при этом демонстрирует безответственное отношение к судьбе своих подчиненных – россиянам приходится самим разыскивать своих родственников, которые не вернулись со штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, жена российского оккупанта пожаловалась на бомбежки Белгорода и рассказала о слухах, которые распространяются в России. Некоторые считают, что экс-главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы может быть жив.

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