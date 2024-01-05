"Все думают, что Пригожин жив": супруга оккупанта рассказала о настроениях в России. Перехват

Жена российского оккупанта пожаловалась на бомбежки Белгорода и рассказала о слухах, которые распространяются в России. Мол, 25-го числа наемники частной военной компании "Вагнер" обещают какой-то "подарок".

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Некоторые считают, что это связано с экс-главарем ЧВК Евгением Пригожиным – якобы тот может быть жив. Соответствующий перехват телефонного разговора российского военнослужащего с супругой обнародовало в YouTube Главное управление разведки МО Украины.

"Знаешь, у нас что творится в Белгороде?.. Бомбят, там сколько человек погибло, потом начали Киев бомбить. Сейчас еще говорят "вагнеровцы", что 25-го какой-то новогодний подарок нас ждет. Все думают, что Пригожин жив", – сказала своему мужу-оккупанту россиянка.

Она спросила, когда "это все", то есть война против Украины, закончится. "Лет через 10", – поделился своим мнением наемник Путина.

Он также рассказал о случае, который произошел на Новый год. На позициях, где находится россиянин, много блиндажей, в каждом живут от двух до четырех человек. Каждому блиндажу перед праздником выделили порцию писем, которые пришли из России.

Оккупант объяснил жене, что украинцы называют захватчиков "м*ск*ли". "Дли них это оскорбление для нас", – отметил он.

"И прикинь, вот, письма пришли на Новый год от детей. Я даже видео снял, как 31 декабря сидели читали... Нам дали письма. И каждому блиндажу дали письма. И вчера мне дают письмо, которое в другой блиндаж досталось. И там пишет, написано – рисунок, и на рисунке написано: "Наши герои, поздравляем вас с Новым годом! Желаем, чтобы вы победили этих долбо**ов м*ск*лей и выгнали их с нашей земли! Варя, 7 лет"... Это же из России пришло, прикинь?" – удивился военнослужащий страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA:

– Частный самолет с Евгением Пригожиным и его ближайшими соратниками на борту разбился по пути из Москвы ("Шереметьево") в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа произошла в Тверской области России 23 августа 2023 года, спустя два месяца после начала "марша на Москву" наемников ЧВК "Вагнер".

– The Wall Street Journal считает, что инициатором ликвидации главаря частной военной компании "Вагнер" мог быть Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности и обороны РФ, правая рука диктатора Владимира Путина.

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