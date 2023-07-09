Возле оккупированного Мелитополя слышали мощную 'бавовну': прилет показали на видео

Украинские защитники продолжают наносить удары по дислокациям российских оккупантов на временно захваченных территориях Украины. Под вечер воскресенья, 9 июля, бойцы ВСУ нанесли удар по расположению врага в захваченном войсками РФ Мелитополе.

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Об этом сообщает РИА Мелитополь. По данным издания, мощная "бавовна" была слышна в 18:00 (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что мощный взрыв прозвучал со стороны Мирного.

Позже стало известно, что прилетело в ангары в селе Заречное, Мелитопольского района. Там находились захватчики.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию о нанесенном ударе.

"Оккупанты Мелитопольщины громко завершают неделю. Мелитопольцы на севере города сообщают о звуке мощного взрыва. По предварительной информации что-то произошло в ангаре села Заречное, превращенном в вражескую базу. Уточняем детали", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Запорожье заявили об атаке и работе ПВО утром 9 июля. Под оккупированным Мелитополем прогремело якобы три взрыва.

Ранее под Мелитополем российский офицер застрелил сослуживца, который мешал ему сдаться в плен вместе с "мобиками". Группа мобилизованных около из 90 человек понесла серьезные потери, и их командир решил сохранить жизни подчиненных.

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