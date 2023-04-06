Возле Симферополя вспыхнул сильный пожар: оккупанты говорят, что горит "птицефабрика". Видео

Под Симферополем (оккупированный Крым) вечером 6 апреля загорелся какой-то крупный объект, жители слышали звуки, похожие на взрывы, и видели большое зарево в небе. Российские захватчики утверждают, что ЧП якобы произошло на "птицефабрике" в селе Перово.

Видео дня

Фото и видео с места инцидента очевидцы публиковали в социальных сетях. Автор одного из роликов отметила: сильный огонь поднимался над объектом более получаса, с тушением у спасателей возникли проблемы.

"Что-то взрывается и взрывается", – сказала она (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На некоторых видео, снятых местными жителями, отчетливо слышно какие-то звуки – как будто треск. Интернет-пользователи не исключают, что это может быть детонация (например, патронов к стрелковому оружию), однако окончательной версии нет.

Правдивых заявлений о том, что произошло, от оккупантов ждать не стоит – вся информация, которая выходит за рамки "паники нет", у них засекречена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За период с февраля по март Россия вывела свою военную технику со складов и баз, размещенных на севере захваченного Крыма.

– Недавно ГУР МО Украины обратилось к жителям Крыма с просьбой присылать координаты скопления российской техники и живой силы.

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