Возле ЗАЭС объявили перемирие: в чем причина

Вблизи Запорожской атомной электростанции объявили очередное локальное прекращение огня, чтобы провести ремонт повреждённых линий электропередачи. Режим тишины должен позволить восстановить внешнее электроснабжение ЗАЭС, которое станция потеряла из-за боевых действий.

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Ситуация остается критической, поскольку в настоящее время объект зависит от аварийных дизель-генераторов. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

20 августа ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения

Из-за военных действий на северном берегу Днепра 20 августа Запорожская АЭС потеряла связь с единственной линией электропередачи, которая оставалась в работе, – 330-киловольтной линией "Феросплавна-1".

С тех пор станция зависит от аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивают необходимое охлаждение шести реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива.

ЗАЭС может остаться без дизельного топлива

По данным МАГАТЭ, на станции сохраняются низкие запасы дизельного топлива. Если внешнее электроснабжение не удастся восстановить или на объект не доставят дополнительные запасы, ЗАЭС может столкнуться с полным обесточиванием в течение нескольких дней.

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Станция расположена в зоне активных боевых действий, что затрудняет проведение необходимых ремонтных работ и доставку топлива.

Ремонт будет контролировать МАГАТЭ

В рамках временного прекращения огня вокруг поврежденной линии украинские технические специалисты должны приступить к ремонту после разминирования территории.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обе стороны конструктивно сотрудничали с агентством в целях обеспечения ядерной безопасности.

Представители МАГАТЭ будут контролировать ремонтные работы в течение всего периода действия режима тишины. Это уже седьмое локальное прекращение огня, которое Гросси согласовал в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа Запорожская атомная электростанция в 23-й раз с начала полномасштабной войны осталась без внешнего электроснабжения. Тогда отключение единственной действующей линии электропередачи длилось около двух часов. После отключения электроснабжение удалось восстановить.

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