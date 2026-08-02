ЗАЭС вновь лишилась внешнего электроснабжения: в МАГАТЭ не выяснили причины

Запорожская атомная электростанция в 23-й раз с начала полномасштабной войны осталась без внешнего электроснабжения. Перебои с единственной действующей линией электроснабжения длились около двух часов. После отключения электроснабжение удалось восстановить.

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Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети Х. Заявление по поводу работы ЗАЭС сделал генеральный директор Рафаэль Гросси.

Итак, отключилась последняя доступная внешняя линия электропередачи "Феросплавная-1". После её потери на станции автоматически запустились аварийные дизельные генераторы, которые обеспечивали резервное питание для охлаждения реакторов и других ключевых систем безопасности.

Причина очередной потери внешнего электроснабжения пока остается неизвестной. В то же время генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что этот инцидент в очередной раз демонстрирует крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС в условиях войны.

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На самом деле регулярные перебои с внешним электроснабжением являются одним из самых серьезных рисков для безопасной эксплуатации станции, ведь надежное электроснабжение необходимо для непрерывной работы систем охлаждения даже тогда, когда энергоблоки не производят электроэнергию.

Напоминаем, что российские войска продолжают использовать оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в качестве военного объекта. В настоящее время на территории ЗАЭС оккупанты разместили военную технику, оборудовали склады с оружием, минируют отдельные помещения и запускают оттуда беспилотники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики на оккупированных территориях Украиныне прекращают попыток подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Однако на пути этих планов стоят украинские защитники, которые ударами своих беспилотников сорвали такие попытки.

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