Возможны ли электронные повестки: Вениславский сделал новое уточнение

Электронные повестки в Украине вводить не планируют, даже несмотря на то, что страна нацелена на "цифровизацию всех бюрократических процессов".

Видео дня

Об этом рассказал народный депутат Украины Федор Вениславский в эфире столичного телевидения. Он также объяснил, почему для демобилизации военных избрали срок именно 36 месяцев.

"Конечно, мы должны отказаться от бумажной волокиты и перевести все процессы, связанные с возможностью мобилизации и предмобилизационной подготовки, в электронные реестры. Но электронных повесток точно не будет", - отметил народный избранник.

Что касается сроков демобилизации, Вениславский объяснил: "Буквально через несколько недель будет два года полномасштабной войны. Для того, чтобы демобилизовать тех, кто отслужил определенные сроки службы, мы должны мобилизовать тех, кто их заменят, должны научить, обеспечить всем необходимым и так далее" .

По словам Вениславского, обучение и обеспечение мобилизованных – дело не одного месяца. "Когда (закон о мобилизации) будет точно принят, пока он начнет действовать, пока будут созданы все предпосылки, объективно выйдем на те же три года", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду было внесено пять версий законопроекта об изменениях в мобилизации. По словам главы парламента Руслана Стефанчука, документ будет вынесен на голосование уже на неделе 8-14 января, но сначала его должны рассмотреть в комитете по нацбезопасности.

Также ранее сообщалось, нужно ли украинцам, снятым с военного учета до полномасштабной войны, повторно проходить военно-врачебную комиссию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!