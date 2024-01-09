Нужно ли украинцам, снятым с воинского учета до полномасштабной войны, повторно проходить ВВК: разъяснение

В Украине второй год идет полномасштабная война со страной-агрессором Россией. В течение этого периода в закон о мобилизации было внесено немало изменений, в частности, по организации военного учета.

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Однако некоторые украинцы были исключены из военного учета еще до начала полномасштабной войны. Неля Романенко, юрист на платформе B2B Consult, разъяснила, нужно ли им снова становиться на учет и как реагировать, если работники ТЦК пытаются вручить такому лицу повестку.

По словам юристки, положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденное приказом Минобороны №402 от 14.08.2008, остается актуальным на данный момент.

Так, исключение из военного учета приводит к потере военнообязанного статуса. Поэтому такое лицо не подпадает под обязанности военнообязанного, включая учет и прохождение медицинских комиссий.

"Учитывая сегодняшние реалии определенные неосведомленные работники ТЦК могут попытаться вручить такому лицу повестку о необходимости явки в ТЦК, однако при общении с такими представителями ТЦК необходимо настаивать, что вы не военнообязанны, а значит вам не имеют права вручать повестку", – отметила Романенко.

Однако юрист отметила, что Правительство намерено внести значительные изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся призыва к военной службе. Эти изменения включают в себя пересмотр критериев для определения пригодности к военной службе. Кроме того, предполагается принятие нового Положения о ВЛК и обновленный перечень заболеваний.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду было внесено пять версий законопроекта об изменениях в мобилизации. Во вторник, 9 января, комитет парламента по нацбезопасности должен принять решение по документу.

Напомним, что 4 января комитет Совета по нацбезопасности приступил к рассмотрению законопроекта. Представитель парламента Руслан Стефанчук предположил, что документ будет вынесен на голосование уже на неделе 8-14 января, но сначала его должны рассмотреть в комитете по нацбезопасности.

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