Возросло количество иностранных наемников: раскрыты данные об оккупантах, попавших в плен в Украине

За годы полномасштабной российско-украинской войны количество попавших в плен российских оккупантов превысило 10 тыс.человек – и наблюдается тенденция к увеличению тех, кто между смертью и пленом выбирает последнее. С июня 2023 года количество попадающих в плен россиян стабильно превышает количество случаев пленения украинских воинов российскими оккупантами.

Об этом заявили в проекте "Хочу жить" на основании собранных статистических данных. Они также обнародовали ряд характерных для сегодняшней "второй армии мира" признаков: четверо из десяти военнопленных имеют судимости, практически столько же на войну пошли из-за безработицы, а шансы на то, что "родина не бросит" имеют в большинстве случаев лишь здоровые и недавно оказавшиеся в плену этнические русские.

Количество военнопленных россиян перевалило за 10 тыс.

Накануне нового года принято подытоживать год уходящий. Собственные итоги года подвел и проект "Хочу жить". Там проанализировали данные более 10 тыс. российских оккупантов, взятых в плен воинами Сил обороны за все время полномасштабной агрессии РФ.

Начали в "Хочу жить" с красноречивого наблюдения: за неполный 2025 год в плен попало больше россиян, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые. И тенденция к увеличению количества желающих сохранить себе жизнь таким способом – сохраняется.

"В среднем еженедельно от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ сдаются в плен, а в августе 2024 года их количество достигло 350 человек в неделю. С июня 2023 года российские солдаты стабильно оказываются в плену чаще, чем украинские военнослужащие в российском. Наибольшее число российских пленных взято в Покровском, Бахмутском районах Донецкой области, Курской области, а также в Пологовском районе Запорожской области", – отметили в "Хочу жить".

Наблюдается и еще одна тенденция: в плен попадают все больше иностранных наемников, воюющих в составе российских оккупационных подразделений. Рост этого показателя в "Хочу жить" назвали "значительным".

"Каждую неделю примерно 2–3 российских солдат, сдающихся в плен, оказываются гражданами третьих стран. В 2025 году в плен попало больше иностранцев, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Сейчас почти 7% всех военнопленных в Украине – это иностранные наемники из 40 стран мира.

Типичный российский военнопленный: "зарисовки" к "портрету"

По данным "Хочу жить", 83% из всех военнопленных россиян принадлежат к рядовому составу. Сержанты и старшины среди военнопленных составляют порядка 13%, остальные – как то прапорщики и мичманы (1,4%), младшие и старшие офицеры (менее 3%) – в пределах "статистической погрешности".

Выше полковника по званию в украинский плен никто из оккупантов не попадал.

А вот с точки зрения возраста военнопленных – сдаются, как говорится, и стар, и млад. Самому юному оккупанту на момент пленения было 18 лет, самому старшему – исполнилось 65.

Как следует из статистики "Хочу жить", больше всего собственные жизни ценят российские контрактники. При этом почти каждый четвертый из пленных жалуется на "обман" или "принуждение" со стороны российского командования.

"Примерно 76% – это контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВКшников. Мобилизованных – около 19%, еще почти 5% – срочники. О недобровольном участии в войне сообщили 24% пленных – их либо обманули, либо принудили идти на войну", – отметили в проекте.

Еще более красноречивый факт: почти половина из задействованного в войне против Украины личного состава ВС РФ имели проблемы с законом. Большинство попалось на кражах, но и убийц более чем хватает. А вот люди с высшим образованием в российской армии – большой дефицит.

"40% всех российских военнопленных имеют судимости. Топ-5 статей, по которым сидели российские военнослужащие: кражи – 35,1%, наркотики – 18,5%, грабеж и разбой – 16,3%, тяжкие телесные – 8,3%, убийства – 7,2%. Лишь 7% всех военнопленных учились в университете и имеют высшее образование. 44% окончили колледж либо ПТУ, а 30% не закончили даже школу. Несколько десятков военнопленных не посещали школу вовсе", – озвучили шокирующие данные в "Хочу жить".

Также из усредненного "портрета" российского оккупанта можно получить очередное доказательство уже практически непреложного факта: убивать людей в соседней стране россияне готовы из желания "подзаработать", а также часто – сбежать куда подальше от "любимого" семейства. Наблюдается также определенная корреляция между родом занятий россиянина в своей стране – и его шансами оказаться на фронте, а после – в украинском плену.

"До войны 38% были безработными. 18% работали в строительстве, 11% – водителями, 7% – слесарями, сварщиками и электромонтажниками. 6% работали в охране, а еще 6% находились на госслужбе. 36% женаты, 16% разведены, 13% в гражданском браке, 34% никогда не состояли в браке. 46% имеют детей. У 8% трое и больше детей, но это не стало основанием для увольнения из армии", – заявили в "Хочу жить".

В проекте также сообщили, что сотни россиян попали в плен с тяжелыми болезнями, среди которых – ВИЛ/СПИД, гепатит В и С, туберкулез, сахарный диабет, а также психические заболевания, в частности шизофрения.

"Всего в Россию в рамках обменов возвращено немного больше 6000 военнопленных, 52% из которых обменяны в 2025 году. Нам известно о гибели или пропажи без вести как минимум 237 бывших военнопленных, повторно отправленных на фронт. Четверо российских солдат на данный момент находятся в плену во второй раз", – отметили в "Хочу жить".

Россия своих бросает: кого Москва забирает по обмену более охотно

Среди попавших в плен "защитников русского мира" этнических русских насчитывается 66%. Если же посмотреть на этническую принадлежность тех, кого Россия забирает по обмену – русских среди них порядка 83%.

Впрочем, на шансы вернуться домой по обмену влияют и другие факторы. Среди них – регион проживания.

"Из российских регионов чаще других по обмену возвращали жителей Москвы и Московской области, Краснодарского и Пермского краев, Ростовской области. Реже – уроженцев Чувашии, Удмуртии, Калмыкии и Сахалинской области", – заявили в "Хочу жить".

Имеет значение для России, которая, как известно, "своих не бросает", также состояние здоровья и продолжительность пребывания оккупанта в плену. Вот только речь идет не о том, что спасать Москва бросается, в первую очередь, тех, кто был тяжело ранен или попал в плен давно.

"В первую очередь МО РФ стремится возвращать тех, кто не имеет серьезных ранений и провел в плену небольшой срок: 28% обмененных находились в плену менее трех месяцев. Еще 40% – от четырех до девяти месяцев. Среди тех, кто в плену более года, лишь 22% были запрошены российской стороной для обмена", – отмечено в сообщении.

А вот иностранцам, решающим воевать против Украины на стороне РФ, следует знать: Россия пальцем об палец не ударит, чтобы их вытащить. По данным "Хочу жить", иностранных наемников, попавших в плен, Москва на обмен не запрашивает и заинтересованности в их возвращении не проявляет.

"На данный момент в Украине остаются тысячи военнопленных армии РФ, среди которых есть попавшие в плен в первые дни вторжения, курские срочники, раненые и больные. Российская сторона уже четвертый год отказывается вернуть их домой в рамках обмена "всех на всех", – резюмировали в "Хочу жить".

