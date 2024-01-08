Возросло количество жертв атаки РФ на Харьков 2 января: в больнице скончался пострадавший мужчина

В Харькове возросло количество жертв массированного ракетного удара войск РФ по облцентру, нанесенного 2 января 2024 года. В больнице скончался один из тяжелых раненых.

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Сейчас количество убитых в тот день Россией харьковчан достигло трех человек, еще более 60 гражданских получили ранения. Об этом рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

"В больнице скончался 56-летний мужчина, который получил тяжелые ранения в результате ракетной атаки РФ по Харькову 2 января. По состоянию на данный момент количество погибших возросло до трех, 61 человек получил ранения", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 января Россия нанесла массированный удар по Украине. Особенно безжалостно захватчики атаковали Киев и Харьков: по этим городам российские войска запустили, в частности, аэробалистические ракеты "Кинжал".

В тот день Россия убила гражданских, ранения получили более 130 мирных жителей.