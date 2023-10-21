Возвращаются домой на щите: на Прикарпатье объявили трехдневный траур по трем погибшим защитникам. Фото

В Калушской громаде Ивано-Франковской области объявлен трехдневный траур по погибшим на войне местным жителям. Свои жизни в боях за Украину сложили 33-летний солдат Михаил Гелетий, 45-летний старший сержант Андрей Кавинский и 34-летний старший лейтенант Иван Барныч.

Об этом в Facebook 20 октября сообщил глава Калушской городской территориальной громады Андрей Найда. Он отметил, что траур в Калушской громаде продлится с субботы, 21 октября, до понедельника, 23 октября.

14 октября в боях с российскими захватчиками на Херсонщине погиб старший сержант Андрей Кавинский. Он был старшим стрелком-оператором 1-го штурмового отделения десантно-штурмового взвода, жизнь воина оборвалась при выполнении им боевого задания.

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16 октября на Луганщине вследствие минно-взрывной травмы, полученной в бою, погиб солдат Михаил Гелетий. Мужчина 1989 года рождения служил стрелком-санитаром егерского батальона, он верно нес службу и до последнего был верен присяге.

20 октября стало известно о гибели в Донецкой области уроженца села Крапивник старшего лейтенанта Ивана Барныча. Связь с воином пропала еще 16 июля этого года, с тех пор он считался пропавшим без вести.

Барныч был призван на военную службу в рамках мобилизации 2 марта 2022 года, после чего служил командиром взвода радиовзвода роты связи батальона связи и радиотехнического обеспечения воинской части. К сожалению, боевое задание в Донецкой области стало для защитника последней.

"О встрече и похоронах павших Героев будет сообщено дополнительно. Вечная память, вечная слава Героям, отдавшим свою жизнь за Украину", – написал Найда.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 26-летний украинский военный Руслан Ружицкий из Винницкой области. С оружием в руках он стоял на защите государства целых пять лет.

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