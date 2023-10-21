'Не успел услышать вальс Мендельсона!' В боях погиб воин Руслан Ружицкий, который 5 лет защищал Украину

В боях за Украину погиб 26-летний украинский военнослужащий Руслан Ружицкий из Винницкой области. С оружием в руках он стоял на защите государства целых пять лет.

Трагическое известие сообщил в Facebook отец Героя Юрий Ружицкий, опубликовав полное боли сообщение. Жизнь бойца оборвалась 17 октября.

"Он не успел услышать вальс Мендельсона. Не успел услышать звонкий смех своих будущих детей. Моих будущих внуков... которых никогда, никогда, никогда не будет. Хотя обещал мне, что вот, после войны... Не будет... уже никогда не будет... Тебя забрали у меня, сын. Тебя и все, все, все... Осталась только моя окровавленная душа. И яростная, безграничная, всеобъемлющая ненависть к тем, кто в этом виноват", – написал отец воина.

В последний путь Руслана проведут 22 октября в селе Парпуровцы Винницкой области.

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Напомним, также на фронте погиб 32-летний вокалист и музыкант из Каменца-Подольского Артем Белеуш. В первые дни полномасштабного вторжения он сменил микрофон на оружие.

Также на поле боя оборвалась жизнь 31-летнего бойца 32-й ОМБр, киевлянина Андрея Бажанова с позывным "Блиц". Молодой человек добровольно отправился на фронт после того, как увидел, что российская ракета попала в многоэтажку в Днепре.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Отдал жизнь за Украину также военнослужащий Сил обороны из Тернопольщины Андрей Яремчук. Герою был 31 год.

– Под Бахмутом Донецкой области свой последний бой принял житель населенного пункта Львовое Херсонской области Виктор Семенюк. Парень служил в добровольческой бригаде "Лють".

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