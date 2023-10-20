"Отдал свою жизнь во имя будущей Победы": на фронте погиб молодой воин с Тернопольщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб военнослужащий Сил обороны нашей страны Андрей Яремчук. Украинцу был 31 год.

Он родом из села Акимовцы Тернопольской области. Смерть воина подтвердила на своей странице в Facebook Лановецкая территориальная громада 19 октября.

Известно, что Яремчук Андрей Александрович служил в воинской части А0504.

"Он отдал свою жизнь во имя будущей Победы!" – написали представители местной власти и выразили свои соболезнования семье, друзьям и всем близким защитника Украины.

"В скорби склоняем головы перед светлой памятью Героя!" – заявили в громаде.

Деталей о том, где погиб военнослужащий, местные власти не раскрыли.

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Как ранее писал OBOZ.UA:

– В начале августа в селе Работино Запорожской области погиб 24-летний боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Мовчан. Его сестра погибла во время российской ракетной атаки по Виннице в июле 2022 года.

– 12 октября в районе Работино пал смертью храбрых 47-летний стрелок-санитар Алексей Белобородов с Харьковщины. Дома защитника с позывным "Дед" ждала большая семья, в том числе пятеро внуков.

– Также 12 октября под Новомихайловкой Донецкой области жизнь за Украину отдал Александр Сикира. Мужчина приближал Победу как боевой медик.

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