Ему навсегда будет 40: на Донбассе погиб боевой медик с Харьковщины. Фото

В районе Новомихайловки Донецкой области на войне против российских оккупантов погиб Александр Сикира. Мужчина приближал победу Украины как боевой медик.

Трагедия произошла 12 октября, когда украинец выполнял боевое задание. Смерть воина подтвердила пресс-служба Мерефянской громады (Харьковская область) в Facebook-аккаунте.

"Во время участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны страны погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, житель громады Сикира Александр Сергеевич", – написали представители местной власти.

Родился наш защитник 23 июня 1983 года. Сикира служил боевым медиком в одной из десантных рот ВСУ. Жизнь за Украину он отдал в 40-летнем возрасте.

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Известно, что у мужчины остались родители. "Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою!" – написали в Мерефянской громаде.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– На Бахмутском направлении погиб уроженец поселка Головановск Кировоградской области Роман Непотенко с позывным "Потап". До полномасштабной войны он жил в Киеве.

– В одной из горячих точек фронта погиб воин ВСУ Андрей Шницар. Он родом со Львовщины. Один из братьев Героя сейчас тоже воюет.

– Также за Украину отдал жизнь воин из Харьковской области Виталий Волненко. Он добровольцем пошел на фронт в самом начале полномасштабного вторжения, освобождал Харьковщину и Луганщину.

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