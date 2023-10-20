О решении идти воевать сообщил уже из воинской части: на фронте под Купянском погиб киевлянин Андрей Бажанов

На фронте на Купянском направлении погиб 31-летний боец 32-й отдельной механизированной бригады, киевлянин Андрей Бажанов "Блиц". Парень добровольно отправился на фронт после того, как увидел, что российская ракета попала в многоэтажку в Днепре.

У него остались мама, жена, теща и маленький сын, который каждое утро вставал со словами "Мой папа защитник". А теперь малыш всем говорит, что его папа стал ангелом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

О том, что ушел воевать, никому не сказал

В мирной жизни 31-летний Андрей Бажанов был шеф-поваром. Работал в киевских ресторанах, открывал заведение в Грузии, а в последнее время работал в ресторане тайской кухни в столице.

На фронт парень отправился около года назад добровольно.

"Андрей был очень эмоциональным человеком. А тогда шли обстрелы Киева, были прилеты в Днепре. Он все это видел, переживал. К тому же некоторые его друзья погибли на фронте. Тогда он принял решение идти на войну. Отговаривать его было бесполезно, мы это знали. Он такой человек: если решил что-то, то так и будет", – рассказывает теща погибшего Лиля Емец.

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Сам Андрей "Блиц" в одном из интервью Фонду "Повернись живим" рассказывал, что в военкомат пошел, когда увидел, как российская ракета попала в многоэтажный дом в Днепре 14 января. Тогда там погибли 46 человек, из них трое – дети.

"Я увидел в новостях попадание в дом в Днепре. Бросил все и пошел в военкомат. Понимал, что смогу помочь нашим бойцам, только если буду среди них".

О том, что решил идти воевать, он не сказал никому из родных, даже жене Ане. Только когда уже в военкомате сел в автобус и доехал до воинской части, позвонил и сообщил, что он уже в ВСУ.

Спас щенков с "нуля"

После того как попал в ВСУ, Андрей прошел курсы пехотинца. А потом его отправили на обучение в Германию, где он стал снайпером. Эту специальность он выбрал сам. По возвращении с учебы его взяли в 32-ю отдельную механизированную бригаду, которая воюет в Харьковской области на Купянском направлении.

О своем первом снайперском опыте Андрей рассказывал так: "Врага видел в прицел. Но выстрелить нам не дали, потому что мы были на новой позиции. И раскрыть себя из-за одного российского чучела, которое ходило перед нами, не могли. Тогда бы по нам прилетело. Я готов воевать и рисковать на передовой. Потому что это наша земля и нечего врагу ее топтать. Пришел – пусть ляжет в землю".

Андрей воевал на "нуле". Хоть и снайпер, а на фронте приходилось делать то, что прикажут.

Побратимы рассказывали, что Андрей был сильным и очень ловким. Когда в окоп прилетала граната, он в одно мгновение хватал ее, пока не взорвалась, и выкидывал назад, к врагам.

Один из его побратимов вспоминает: "Мы передвигались двумя группами, и по нам начало прилетать. Одну группу накрыли из минометов, а нас из РПГ. Меня ранило в ногу, идти я не мог. Все раненые ждали эвакуацию. И тут появилась группа наших ребят, среди них Андрей. Он сразу бросился ко мне, схватил и потащил. Он всегда был такой: если надо – то надо, он не раздумывал – бросался выполнять".

И еще Андрей был очень добрым. Сослуживцы вспоминают, что как-то он с "нуля" притащил целую охапку маленьких щенят. Видимо, маму их убило, а сами они бы не выжили. "И мы стали пограничниками с собаками", – смеются побратимы.

Дома остался маленький сын

В подразделении все знали, что Андрей до войны был поваром. Однажды он приготовил целый казан борща. Причем никому не позволял вмешиваться в процесс, все делал сам.

"Борщ был такой вкусный, что мы были в шоке, дома такого не пробовали", – вспоминает его товарищ.

Дома Андрея ждал его маленький сын, сейчас ему всего 3,5 года, и жена Аня.

Андрей с Аней встречался еще со школы. Они жили в одном районе, ходили в разные школы, но гуляли в одной компании. Так что вместе они были целых 15 лет. Своего сына пара ждала долго, почти восемь лет. Андрей был чудесным отцом.

"У нас стоят фотографии Андрея. И каждое утро внук вставал и говорил: "Мой папа – захисник". А когда нам сообщили о смерти Андрея, то мы возле фото поставили свечку, надели траурную ленточку. Внук пришел из садика, увидел и спросил: "А что, теперь мой папа ангел?" – рассказывает Лилия.

Также у Андрея осталась мама Наталья.

Андрея уже похоронили в родном Киеве. Попрощаться с ним пришло много людей – друзья, коллеги, побратимы, знакомые.