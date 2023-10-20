Не сомневаясь встал на защиту своей страны: на фронте погиб музыкант из Хмельнитчины Артем Белеуш. Фото

Кровопролитная война с Россией продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украине. На фронте погиб 32-летний вокалист и музыкант из Каменец-Подольского Артем Белеуш, который в первые дни полномасштабного вторжения сменил микрофон на оружие.

Трагическую новость сообщил мэр родного города Артема Михаил Симашкевич у себя на Facebook. Он с теплом отзывается о молодом защитнике, жизнь которого забрали нелюди.

"Мы будем помнить Артема талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, всегда верившим в будущее своей страны и, не колеблясь, встал на ее защиту. Искренние соболезнования родным и близким", – написал в эпитафии городской голова.

О воине также вспоминает его первая учительница Любомира Стратийчук. В комментарии Суспильному она рассказала, как волновалась, сможет ли Артем влиться в коллектив первоклассников, так как большинство детей пришли в школу Каменец-Подольского в шесть лет, а он – в восемь.

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"Думала, как разница в два года сможет повлиять на отношения с одноклассниками. Но это очень положительный и воспитанный ребенок был. Он никогда и ни кого не обидел. Был очень развитым мальчиком. Все слышали и видели, как он поет. Но он еще и очень хорошо рисовал и лепил. Очень хорошо работал на уроках математики. Но музыкальный талант всегда побеждал. Я очень счастлива, что именно мы заметили у него музыкальный талант и горжусь этим мальчиком", – со слезами говорит педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском направлении погиб 31-летний боец 32-й отдельной механизированной бригады, киевлянин Андрей Бажанов "Блиц". Парень добровольно отправился на фронт после того, как увидел, что российская ракета попала в многоэтажку в Днепре.

В центре Киева сотни людей провели в последний путь младшего командира подразделения 72 ОМБр "Черные Запорожцы", активиста "Европейской Солидарности", помощника депутата Киевсовета Сергея Иконникова. Он погиб во время вражеского штурма в день своего 25-летия, 13 октября, на Угледарском направлении.

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