'Именно такие потери оккупанта нужны Украине': Зеленский подвел итоги совещаний с военными в Херсонской и Николаевской областях. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги совещаний с военными в Херсонской и Николаевской областях, которые провел в пятницу, 20 октября. Участники обсудили ситуацию на фронте и в регионах, в том числе и социальную и экономическую работу.

Об этом глава государства говорил в вечернем обращении к украинцам. Он подчеркнул, что особое внимание было уделено защите неба от российских бомб и ракет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, в Херсонской области совещание прошло при участии главкома Валерия Залужного, руководителя Генштаба Сергея Шапталы, командующего ОСУВ "Одесса" Андрея Гнатова и командующего морской пехотой Юрия Содоля, руководителя Госпогранслужбы генерала Сергея Дейнеко.

"Особый формат, узкий круг. Относительно ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также в Донецкой области – прежде всего, Авдеевка. Я благодарю всех наших ребят, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине", – подчеркнул Зеленский.

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Совещание в Николаеве касалось защиты региона, инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море. Также, по словам президента, его участники проанализировали социальные вопросы, важные для региона: энергетика, обеспечение теплом, водоснабжение в Николаев и область, качество предоставляемой городу воды, социальная поддержка людей, экономическая работа.

В одном из госпиталей Николаева Зеленский посетил раненых бойцов.

"Поблагодарил их за силу и поблагодарил врачей – за преданность своему делу", – подчеркнул президент.

"Отдельное внимание – защите неба от российских бомб и ракет. Работаем, чтобы усилить ПВО. Я благодарю всех в мире, кто помогает", – отметил глава государства.

В контексте этого вопроса он сообщил о разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцом.

"Вместе работаем, чтобы "Петриоты" в руках украинских воинов могли делать больше уже этой зимой. Пригласил Германию принять участие во встрече советников по формуле мира, которую готовим в конце октября. Обсудили с канцлером и ситуацию на Ближнем Востоке. Я благодарю Олафа, что наши договоренности четко выполняются", – отметил Зеленский.

Также он прокомментировал речь американского лидера Джо Байдена, с которой тот выступил в ночь на 20 октября. Зеленский назвал ее сильной, своевременной и придающей уверенности.

"Демократический мир понимает, сколь важна устойчивость Украины для свободы всех свободных народов. И не только в Европе. Можем преодолеть все угрозы", – убежден украинский лидер.

Он выразил благодарность и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, которая накануне также выступила с призывом ускорить путь Украины к победе.

"И ко всем в Европе, в свободном мире – быть едиными максимально столько, сколько нужно для победы над террористами, стремящимися уничтожить наши государства, нашу жизнь. Европа должна победить, а не те, кто пытается превратить нашу жизнь в руины", – отметил Зеленский.

В заключение глава государства еще раз напомнил, что в этот день свое 20-летие празднует разведка пограничной службы Украины.

"Героические воины. Имел честь сегодня поздравить их, отметить государственными наградами. Провел отдельное совещание с пограничниками по тем задачам, которые они выполняют, выполняют эффективно. И я горд тем, что пограничная служба Украины, ее подразделения становятся только сильнее",– отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 октября Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Он выразил благодарность за поставку Украине ракет ATACMS и подчеркнул, что это очень вдохновило наших граждан.

– Зеленский поблагодарил бойцов разведки ГПСУ за проявленный героизм в защите Украины. В эту пятницу, 20 октября, разведывательный орган в составе ведомства отмечает 20-летие со дня создания.

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