'ATACMS вдохновляет украинцев': Зеленский провел переговоры с Байденом

Вечером 19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. Он выразил благодарность за поставку Украине ракет ATACMS и подчеркнул, что это очень вдохновило наших граждан.

О разговоре с партнером глава государства сообщил в своем Telegram. Кроме того, стороны обсудили дальнейшее усиление дальнобойных возможностей нашей армии.

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя", – отметил Зеленский.

Он рассказал Байдену о принятии украинским парламентом закона о политически значимых лицах. Этот документ необходим для начала переговоров о вступлении в ЕС. Также украинский лидер поблагодарил США за плодотворный визит спецпредставительницы Пенни Прицкер. В его рамках были начаты переговоры о путях использования замороженных российских активов.

"Украина благодарна за жизненно важную и устойчивую поддержку со стороны США в нашей борьбе за свободу и против российской агрессии", – подытожил президент.

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В вечернем обращении к украинцам Зеленский назвал разговор с Байденом очень содержательным и "союзническим".

"Сильный сигнал поддержки – столько, сколько нужно, чтобы победить", – уточнил он.

"Благодарен Президенту Байдену, Конгрессу – обеим партиям – и всему американскому народу за мощную помощь и за лидерство – лидерство, которое помогает объединять мир ради защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах", – подчеркнул президент.

По его словам, в разговоре лидеров говорилось, что "атакамсы" могут помочь нам ускорить освобождение Украины от оккупанта.

"Конечно, мы говорили и о сохранении помощи Украине в следующем году – о весомом пакете поддержки для нашего государства", – добавил глава государства.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина и США договорились о постоянной поставке дальнобойных ракет ATACMS для обеспечения обороноспособности страны. Это соглашение стало возможным благодаря переговорам Зеленского и Байдена.

Чиновник выразил надежду, что Украина в будущем сможет получить от США ракеты ATACMS с диапазоном действия 300 километров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 октября ВСУ впервые применили для ударов по военным объектам врага на оккупированных территориях Украины американские ракеты ATACMS. В результате поражения аэродромов окупантов в Бердянске Запорожской области и Луганске, Россия потеряла по меньшей мере четыре разведывательно-ударных вертолета типа Ка-52 "Аллигатор".

– По данным издания The Insider, на один удар ATACMS пришлось 10% от общих российских потерь вертолетов. Согласно спутниковым снимкам, в Бердянске было уничтожено 9 вертолетов РФ (четыре Ми-8 и пять Ка-52), а в Луганске – 5 (неизвестной модели).

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