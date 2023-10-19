На один удар ATACMS пришлось 10% от общих российских потерь вертолетов: инфографика

Недавно украинские защитники начали наносить удары по российским аэродромам на временно оккупированных территориях ракетами ATACMS. Эксперты подсчитали, что на один удар ATACMS пришлось 10% от общих российских потерь вертолетов.

Об этом сообщает издание The Insider. Так, согласно спутниковым снимкам, в Бердянске россияне потеряли 9 вертолетов РФ (четыре Ми-8 и пять Ка-52), а в Луганске – 5 (неизвестной модели).

При этом значительная часть из них не уничтожена, а повреждена, однако восстановление, по возможности, может занять много времени.

По данным Oryx, всего с начала войны подтвержденные потери российских вертолетов составляли 115 единиц.

"На одну атаку несколькими ракетами ATACMS в ночь на 17 октября приходится более 10% от подтвержденных потерь вертолетов ВКС РФ", – отмечают эксперты.

Видео дня

В Институте изучения войны считают, что украинские удары ракетами ATACMS по значительным российским аэродромам на оккупированных территориях заставят командование ВС РФ рассредоточить авиасредства и отвести часть подальше от фронта. Также такое оружие большой дальности в руках ВСУ представляет значительную угрозу складам боеприпасов врага в тылу и заставит его выбирать между укреплением существующих складов или последующим их рассредоточением.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ со ссылкой на Белый дом, Украина получила от США менее 12 дальнобойных ракет ATACMS. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 октября подтвердил использование защитниками этого вооружения и показал видео первых пусков ракет ATACMS.

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