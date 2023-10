Войска РФ столкнутся с дилеммой из-за получения Украиной ATACMS: в ISW объяснили, как изменится ситуация на фронте

Украинские удары ракетами ATACMS по значимым российским аэродромам на оккупированных территориях заставят командование ВС РФ рассредоточить авиасредства и отвести часть из них подальше от фронта. Также такое оружие большой дальности в руках ВСУ представляет значительную угрозу складам боеприпасов врага в тылу и заставит его выбирать между укреплением существующих складов или дальнейшим их рассредоточением.

В российском информационном пространстве уже запаниковали по поводу использования украинцами ATACMS, обеспокоены возможностью будущих ударов и в Кремле. Анализ того, как благодаря этим ракетам может изменится ситуация на фронте, дали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Украина впервые применила американские ракеты ATACMS

Во вторник, 17 октября газета The Wall Street Journal и другие западные СМИ сообщили, что США "тайно" передали Украине ракеты большой дальности ATACMS для поражения целей ВС РФ на временно оккупированной территории.

"Дальность действия в последние дни составила 165 км. Украинские силы уже использовали ATACMS для нанесения ударов по контролируемым Россией аэродромам в оккупированном Бердянске Запорожской области и городе Луганск Луганской области", – говорилось в публикациях.

Видео дня

Вечером вторника президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ATACMS "зарекомендовали себя", но не подтвердил напрямую, что такие ракеты использовались в указанных ударах.

На этом фоне многочисленные российские источники утверждали, что ВСУ применили ATACMS в ударе по Бердянску. Они распространили фото кассетных суббоеприпасов ATACMS M74, якобы найденных на месте прилета.

Проанализировав все заявления, в ISW пришли к выводу, что США действительно могли тайно передать дальнобойные ракеты, чтобы обеспечить Силам обороны Украины оперативную внезапность. А общий шок в российском информационном пространстве, говорят эксперты, позволяет предположить, что Украина достигла желаемого эффекта.

Командование Сил специальных операций Украины накануне не уточнило, что защитники применили в ударах именно ATACMS, но заявило, что в результате них были уничтожены девять российских вертолетов различных моделей, другое неустановленное специальное оборудование, зенитная ракетная установка, склад боеприпасов, а также повреждена взлетно-посадочная инфраструктура.

На кадрах с аэродрома в Бердянске были видны сильные пожары и взрывы из-за продолжающейся детонации боеприпасов. Данные NASA по пожарной информации для управления ресурсами (FIRMS) от 17 октября также подтверждают тепловые сигнатуры после взрывов в Бердянске, но еще не подтвердили их на луганском аэродроме.

ATACMS заставят оккупантов рассредоточить самолеты

В ISW предполагают, что российские войска использовали вертолеты с аэродрома в Бердянске в первые месяцы украинского контрнаступления на западе Запорожской области. Это дало врагу эффект против крупных механизированных украинских атак.

Предыдущие спутниковые снимки аэродрома показали, что оккупанты рассредоточили самолеты по нему, поэтому ВСУ, вероятно, были способны наносить удары только по отдельным самолетам с помощью ранее имеющихся ракет большой дальности.

"Версия ракет большой дальности ATACMS с кассетными боеприпасами позволит украинским силам наносить удары по российским аэродромам, которые могут более широко уничтожать самолеты и другие объекты", – отметили аналитики.

Они обратили внимание, что российские блогеры сразу провели параллели между ударами 17 октября и серией ударов HIMARS по аэродрому Чернобаевка в Херсонской области во время контрнаступления 2022 года. Так, повторные удары в Чернобаевке привели к значительным потерям российской авиации, после чего командование ВС РФ вывело оттуда военную технику и авиацию из-за их неспособности противостоять "бавовне" от HIMARS.

Пропагандисты указали, мол, российские войска уже адаптировали свои аэродромы к украинским возможностям дальнего удара, но теперь появились ATACMS и они представляют новую ракетную угрозу, которая заставит российское командование снова искать пути для адаптации.

"Российские военные последовательно демонстрируют, что могут адаптироваться к новым украинским ударным возможностям, но только после того, как понесут первоначальные и явные потери от украинских возможностей, к которым российское командование действительно должно было быть готовым", – подчеркнули в ISW.

Войска РФ столкнутся с новыми проблемами

Отмечается, что рассредоточение российской авиации по аэродромам по всей оккупированной часты Украины и передислокация авиационных средств дальше от линии фронта, скорее всего, подорвет врагу поддержку авиацией его оборонительных усилий и локализованных наступательных операций.

Так, перебазирование самолетов на аэродромы в тылу повлияет на время простоя, которое российской авиации придется проводить для поддержки операций. Вероятно, это будет особенно важно для винтокрылой авиации, которая действовала на относительно небольших участках линии фронта в течение длительных периодов времени, чтобы ослабить атаки механизированных украинских сил в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.

А рассредоточение авиационных средств по большему числу аэродромов тоже создаст для Воздушно-космических сил РФ более серьезные проблемы с координацией и обеспечением.

Кроме того, ATACMS в руках ВСУ представляют значительную угрозу российским складам боеприпасов в тыловых районах и, вероятно, заставит командование оккупантов выбирать между укреплением существующих складов или дальнейшим их рассредоточением по всей оккупированной территории.

"После прибытия HIMARS в Украину в июне 2022 года российское командование неохотно отказалось от использования высококонцентрированных складов боеприпасов, расширив логистику по более длинным наземным коммуникациям, что в конечном итоге в определенной степени усложнило снабжение боеприпасами и припасами на линии фронта. ATACMS, скорее всего, поставит перед силами РФ аналогичную задачу, и они могут либо сосредоточиться на укреплении складов, либо создать еще более рассредоточенную и, следовательно, чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", – считают аналитики.

У россиян паника из-за ATACMS

В российском информационном пространстве уже выражаются широко распространенные опасения по поводу использования украинцами ракет ATACMS. А обеспокоенность России относительно возможности будущих ударов, вероятно, повлияет на принятие ею решений, выходя за рамки нынешней способности Украины выдерживать регулярные удары.

Пропагандисты признали "бавовны" на аэродромах Бердянска и Луганска одним из самых разрушительных украинских ударов по российским объектам с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Они особо отметили серьезность поражения в результате использования ATACMS и выразили опасения, что российское командование не сможет достаточно быстро адаптироваться к новой ракетной угрозе.

Аналитики считают, что оккупантам придется учитывать потенциальное использование ВСУ ракет ATACMS при принятии оперативных и тактических решений о размещении военных средств вне зависимости от частоты таких ударов.

"Нынешний уровень обеспокоенности России позволяет предположить, что этот расчет может быть особенно выражен в ближайшие недели. Однако Украина, скорее всего, получила лишь ограниченное количество ATACMS, и ей потребуется больше, если она хочет сохранить и усилить эти первоначальные эффекты", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ со ссылкой на Белый дом, Украина получила от США менее 12 дальнобойных ракет ATACMS. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 17 октября подтвердил использование защитниками этого вооружения и показал видео первых пусков ракет ATACMS.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!